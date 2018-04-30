YSK'dan siyasi partilere çağrı: Sandık üyelerinizi gönderin eğitelim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleriyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Biz, her gün ne yapacağımızı bu seçim takviminde yayınladık. Sizler de oradan takip etme imkanına sahipsiniz. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok." diyen Güven, takvime uygun genelgeleri yayınlamaya devam edeceklerini söyledi.

"Tüm tedbirleri aldık"

Güven, yasanın gereğini yerine getirdiklerini, kendilerine çok kısa süre içerisinde görev verildiğini, bir gün sonra da seçim takvimini yayınladıklarından bahsetti.

"Süre çok kısa, yapılanmak çok zor. Hata yapmayacak şekilde yapılanmak gerekir. Kaldı ki seçim kurullarına müracaatı yasa öngördü. Biz de yasanın gereğini yerine getirdik. Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık."

YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. pic.twitter.com/2NWwGLjFn2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

"Daha seçim başlamadan tartışma yapmak doğru değil"

Güven, son 5 seçimdir Türkiye'de oy kullanılan 160 bin 70 sandığın tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sisteme yüklediklerini, bugüne kadar bunların değiştirildiği yönünde herhangi bir itiraz gelmediğini anlattı.

Güven, seçim güvenliğiyle ilgili spekülasyonlara tepki gösterdi ve seçim başlamadan, seçim sonuçları üzerinden algı oluşturmanın anlamı olmadığını söyledi:

"Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Siyasi partilere çok görev düşüyor. Bazı partilerin tamamına yakını üye gönderiyorlar. Bazıları eksik gönderiyorlar."

"Ne kadar bilinçli sandık kurulu üyesi olursa, sonuçlar o kadar sağlıklı olur"

Siyasi partilerin sandıklara temsilci göndermesinin önemini anlattı:

"Böyle olduğu takdirde hiçbir şey olmaz. Zaten olduğu yok da. Vatandaşımızın gönlü biraz daha rahat olur. Bir daha söylüyorum. Biz halk eğitimlerde siyasi partilerin sandıkta görevlendireceği üyelere daha önceki seçimlerde verdiğimiz gibi sertifikalı eğitim vereceğiz. Ne kadar bilinçli sandık kurulu üyesi olursa, sonuçlar o kadar sağlıklı olur, hatasız olur. O nedenle siyasi partilerimizin sandıklara üyelerini göndermeleri gerekiyor."

"Sandık üyelerinizi eğitelim"

Siyasi partilere de seslenen Güven "Sandık üyelerinizi gönderin eğitelim" çağrısı yaptı.

"Burada en büyük görev siyasi partilere düşüyor. Siyasi partilere her seçim döneminde sandık kurulu başkanlarını eğittiğimiz gibi sandığa verecekleri üyeleri eğitmek üzere Milli Eğitim Bakanlığıyla anlaştık. Halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Oraya sandıkta görevlendirecekleri üyelerini göndersinler. Kendilerine eğitim verelim. Sandıkların tamamına temsilcilerini, üyelerini göndersinler, müşahitlerini göndersinler."

Kaynak: AA, TRT Haber