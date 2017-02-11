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Buradasınız : » » YSK'da referandum toplantısı

YSK'da referandum toplantısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum tarihine ilişkin, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz." dedi.

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YSKda referandum toplantısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandum tarihine ilişkin, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihine ilişkin toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantı için YSK binasına gelen Güven, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz. Toplantıdan sonra açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu, ysk, referandum tarihi
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