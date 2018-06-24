YSK yayın yasağını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını kaldırdı.
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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları
Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı
Ankara’da oylar sayılıyor
Kılıçdaroğlu'nun sandığından Muharrem İnce çıktı
ABD, Suriye'nin güneyindeki muhaliflere sırtını dönüyor
Bakan Tüfenkci'den Anadolu Ajansı'na saldırılara cevap
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı