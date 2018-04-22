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Buradasınız : » » YSK, seçime girecek partileri açıkladı

YSK, seçime girecek partileri açıkladı

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

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YSK, seçime girecek partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılacak partileri açıkladı. Buna göre, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, DP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, BBP, BTP 24 Haziran'da sandıkta yarışacak. 

İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği uzun süredir tartışma konusuydu. CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesiyle İYİ Parti, TBMM'de grup oluşturma hakkını kazanmıştı. Siyasi partiler kanununa göre, bir partinin seçime katılabilmesi için teşkilatlarını tamamlayıp büyük kongrelerini yapması ya da TBMM'de grup oluşturması gerekiyor. YSK'nın kararına göre, İYİ Parti her iki durumu da tamamladığı için seçime girmeye hak kazanmış oldu. Yani, milletvekili sayısını tamamlamış olmasa bile İYİ Parti 24 Haziran'da seçime katılabilecekti. 

Seçim takvimi ise uyum yasalarından sonra açıklanacak. 

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: ysk, seçim, Sadi Güven
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