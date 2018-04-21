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YSK, seçim kararlarını bugün açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim süreciyle ilgili alınan kararları açıklayacağını duyurdu.

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YSK, seçim kararlarını bugün açıklayacak

Türkiye, 24 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için tercihini yapacak.

24 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrildi. YSK Başkanı Güven, seçim süreciyle ilgili alınan kararları bugün kamuoyuna açıklayacak.

Güven, “Hazırlıklarımız devam ediyor. Vermemiz gereken kararı vereceğiz. Verdiğimiz kararları da kamuoyuna duyuracağız” dedi.

100 bin imzayla ilgili uyum yasasını beklediklerini ifade eden Güven, “Çeşitli ihtimallere göre biz hazırlıklarımızı yaptık. Meclis’ten çıkacak yasaya göre de genelgemizi hazırlayıp gereğini yapacağız” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim, 24 Haziran
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