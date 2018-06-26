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YSK: Sandıkların yüzde 100'ü sisteme girildi

YSK Başkanı Güven, sandıkların yüzde 100'ünün sisteme girildiğini ve tüm siyasi partilerle paylaşıldığını açıkladı.

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YSK: Sandıkların yüzde 100ü sisteme girildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sisteme girilmeyen hiçbir sandık sonucu bulunmadığını, sonuçların tüm siyasi partilerle de paylaşıldığını söyledi.

Güven, kurul çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sadi Güven, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu, ysk
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