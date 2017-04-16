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YSK 'mühürsüz oy' kararını önceki seçimlerde de verdi

YSK, halk oylamasında mühürsüz oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına yönelik kararı, daha önceki seçimlerde de verdi.

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YSK mühürsüz oy kararını önceki seçimlerde de verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında mühürsüz oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına yönelik kararı, daha önceki seçimlerde de verdi.

YSK, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı sandık kurullarının, seçmene oy pusulası ve zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine yaptığı değerlendirmede "sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına" karar vermişti.

Derlediği bilgilere göre YSK, önceki dönemlerdeki seçimlerde de benzer karara imza attı.

YSK, 1984 yılında mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan getirilmediğinin belirlenmesi halinde oyların geçerli sayılacağını kararlaştırdı. Mühürsüz oy pusulalarına ilişkin 1989 yılındaki YSK kararında, söz konusu mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan getirildiğine yönelik iddiada bulunulmaması halinde olayın eğitilmeyen sandık kurulunun hatasından kaynaklandığına ve oy pusulalarının geçerli sayılmasının doğru olacağına hükmedildi.

2004 yılında 145 oyu geçerli saydı

YSK, 31 Ağustos 1990 tarihinde oy zarflarının sandık kurulu mührü ile mühürlenmesi gerektiğine işaret ederek, kararında, "Tüm zarflar sandık kurulunun ihmalinden dolayı mühürlendirilmeden kullandırılmış ise bu şekil noksanlığı oy iptaline neden olamaz." hükmüne yer verdi.

Kurul, 2004'teki yerel seçimlerde mühürsüz oy pusulalarına ilişkin bir itirazı değerlendirdi. Verilen kararda, sandık kurulunca mühürlenmeyen oyların kullanılmasının seçmen iradesini engelleyici bir durum olmadığı, burada seçmenin bir kusurunun bulunmadığı ifade edilerek itiraz kapsamındaki 145 oy geçerli sayıldı.

YSK 1994 yılında da "Mühürsüz oyların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçersiz olduğu kabul edilemez." kararına hükmetti.

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