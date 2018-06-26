YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

YSK, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi dair açıklama yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti, oyların yüzde 41.85'ini alarak ilk sırada, CHP ise oyların yüzde 22.48'ini alarak ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52.59'unu alarak ilk sırada yer aldı. CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise yüzde 30.64 ile ikinci sırada yer aldı.

188 bin 8 sandığın yüzde yüzü açıldı

Yurt içi ve yurt dışı toplam oy sonuçlarına göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. 188 bin 8 sandığın yüzde yüzü açıldı. Oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı.

Buna göre, AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'lik oy oranına ulaştı.

CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İyi Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23'lük oy oranına ulaştı. Bağımsızlar ise 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0.15'lik paya sahip oldu.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 oldu.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak oyu 118 bin 954, oranı yüzde 0.24 olarak hesaplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı seçimine dair yurt içi ve yurt dışı oylarını kapsayan kesin olmayan sonuçlara göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832'si oy kullandı.

Oyların 50 milyon 68 bin 418'i geçerli sayıldı. 188 bin 8 sandığın yüzde yüzü açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.59’unu aldı

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59'unu alarak seçimin galibi oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64'ünü aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 432 oyla yüzde 7.29, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 4 milyon 206 bin 130 oyla yüzde 8.40, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 443 bin 690 oyla yüzde 0.89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 98 bin 951 oyla yüzde 0.20'lik oy oranına ulaştı.

YURT İÇİ SONUÇLARI

Yurt içinde kullanılan oyların dağılımına göre ise milletvekili genel seçiminde 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 664 bin 282'si sandığa gitti. Oyların 1 milyon 33 bin 895'i geçersiz sayıldı.

AK Parti oyların 20 milyon 212 bin 975'ini alarak yüzde 41.56'lık oy oranına ulaştı.

CHP, 11 milyon 5 bin 426 oy aldı ve yüzde 22.63 oranında kaldı.

HDP, 5 milyon 606 bin 863 oyla yüzde 11.53'lük oy oranıyla seçim barajını aştı.

MHP, 5 milyon 347 bin 888 oyla yüzde 11.00, İyi Parti 4 milyon 895 bin 359 oyla yüzde 10.07, Saadet Partisi 657 bin 418 oyla yüzde 1.35, HÜDA PAR 155 bin 433 oyla yüzde 0.32, Vatan Partisi 113 bin 608 oyla 0.23, bağımsızlar 75 bin 634 oyla 0.16'lık orana ulaştı.

İttifakların ortak oyları

Yurt içinde Cumhur İttifakı'nın ortak oyu 442 bin 785, oranı yüzde 0.91 oldu.

Millet İttifakı ise 116 bin 998 oy aldı ve oranı 0.24 olarak hesaplandı.

YURT DIŞI SONUÇLARI

Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında milletvekili genel seçimi için 3 milyon 44 bin 837 seçmenin 1 milyon 525 bin 418'i oy kullandı, oyların 19 bin 469'u geçersiz oldu.

AK Parti oyların yüzde 51’ini aldı

Yurt dışı oylarında AK Parti, ülkelerde 695 bin 763, gümrük kapılarında 72 bin 217 olmak üzere toplam 767 bin 980 oyla yüzde 51.00 orana ulaştı.

CHP, 17.65 oranına erişti

CHP, ülkelerde 221 bin 857, gümrük kapılarında 43 bin 957 olmak üzere toplam 265 bin 814 oyla yüzde 17.65 oranına erişti.

Oyların yüzde 17,31’i HDP’ye gitti

HDP, ülkelerde 240 bin 531, gümrük kapılarında 20 bin 170 olmak üzere toplam 260 bin 701 oyla yüzde 17.31 oranında oy aldı.

Seçmenlerin yüzde 7.89’u ‘MHP’ dedi

MHP, ülkelerde 105 bin 424, gümrük kapılarında 13 bin 464 olmak üzere toplam 118 bin 888 oy alarak yüzde 7.89'luk orana ulaştı.

İyi Parti, ülkelerde 50 bin 98, gümrük kapılarında 10 bin 538, toplam 60 bin 636 oyla yüzde 4.03'lük oyun sahibi oldu.

Saadet Partisi, ülkelerde 9 bin 764, gümrük kapılarında bin 562 olmak üzere toplam 11 bin 326 oyla yüzde 0.75 oranına erişti.

Vatan Partisi, ülkelerde 3 bin 372, gümrük kapılarında 651, toplam 4 bin 23 oyla yüzde 0.27 oy oranında kaldı.

HÜDA PAR, ülkelerde bin 625, gümrük kapılarında 257, toplam bin 882 oyla yüzde 0.12 oranında oy aldı.

YURT İÇİ CUMHURBAŞKANI OYLARI

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 671 bin 217'si oy kullandı. 1 milyon 109 bin 313 oy geçerli kabul edilmedi.

Yurt içi oyların yüzde 52.38’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a

Yurt içinde 180 bin 524 sandığın tamamı açıldı. Buna göre, Muharrem İnce 14 milyon 951 bin 770 oyla yüzde 30.79, Meral Akşener 3 milyon 604 bin 260 oyla yüzde 7.42, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 milyon 435 bin 353 oyla yüzde 52.38, Selahattin Demirtaş 4 milyon 39 bin 726 oyla yüzde 8.32, Temel Karamollaoğlu 434 bin 871 oyla yüzde 0.90, Doğu Perinçek 95 bin 924 oyla yüzde 0.20 oranına ulaştı.

YURT DIŞI CUMHURBAŞKANI OYLARI

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında 3 milyon 44 bin 837 seçmenin 1 milyon 526 bin 615'i sandığa gitti. 20 bin 101 oy geçersiz sayıldı.

Yurt dışında Erdoğan: 59.38, İnce: Yüzde 25, 79

7 bin 484 sandığın tamamı açıldı. Buna göre, Muharrem İnce ülkelerde 328 bin 926, gümrüklerde 59 bin 599 olmak üzere toplam 388 bin 525 oyla yüzde 25,79 oranında oy aldı.

Meral Akşener, ülkelerde 36 bin 896, gümrüklerde 8 bin 276 olmak üzere toplam 45 bin 172 oy aldı ve yüzde 3 oranına erişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerde 807 bin 956, gümrüklerde 86 bin 611 olmak üzere toplam 894 bin 567 oyla yüzde 59.38'lik orana ulaştı ve yurt dışı seçiminin de galibi oldu.

Selahattin Demirtaş, ülkelerde 157 bin 111, gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere toplam 166 bin 404 oyla yüzde 11.05 oranında oy aldı.

Temel Karamollaoğlu, ülkelerde 7 bin 727, gümrüklerde bin 92, toplam 8 bin 819 oyla yüzde 0.59, Doğu Perinçek, ülkelerde 2 bin 573, gümrüklerde 454, toplam 3 bin 27 oyla yüzde 0.20 oranına erişti.

Kaynak: AA