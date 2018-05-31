YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.

Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.

Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:

PARTİ ŞEHİR SIRA ESKİ ADAY YENİ ADAY AK Parti Adana 8 Samir Altunkaynak Mehmet Akif Dostbil HDP Adana 10 İbrahim Yakut Eser Çapar HDP Adıyaman 5 Mehmet Selim Özbek İsmet Ardıç İyi Parti Afyonkarahisar 5 Alper Yağcı Merve Balandı HDP Ağrı 3 Talha Kaya Abdullah Koç Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 6 Hasan Fırat Kayaönü Ali Yüksel MHP Ankara 2. Bölge 9 Vedat Köseoğlu İlkay Uyar Kaba HDP Ardahan 2 Yaşar Kaya Öztürk Polat Bağımsız Aday Balıkesir 1 Engin Günaydın İyi Parti Bilecik 2 Batuhan Atalay Merve Bektaş Saadet Partisi Bingöl 3 Vural Koşunkartay Ahmet Turan Tursun HDP Bursa 1. Bölge 10 Zeki Soyuşen Mehmet Zahir Sarıtaş Saadet Partisi Bursa 1. Bölge 6 Cengiz Arslan Ersin Göktepe Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 3 Ebrar Gülsüm Aygün Hamza Aygün Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 4 Hamza Aygün Ensari Altınışık HDP Çankırı 2 Hüseyin Yekta Erpolat Dilan Çetin MHP Diyarbakır 2 Rabia Görmez Abdulkadir Aytekin Saadet Partisi Diyarbakır 9 Fatih Yokuş Saadet Partisi Diyarbakır 10 Ayşe Dağ Saadet Partisi Diyarbakır 11 Yunus Yıldırım Saadet Partisi Diyarbakır 12 Zeki Dilek İyi Parti Edirne 1 Mehmet Akalın İmren Çakırlar CHP Elazığ 5 Mesut Başkan Kadir Metin Öztürk Vatan Partisi Eskişehir 7 Ayçan Aybüke Yıldırım Nalan Bekman İyi Parti Eskişehir 5 Emre Demir Erkan Bursalı HÜDA PAR Hakkari 1 Cemal Demirayak Yalçın Tay HDP Gaziantep 8 Umut Baran Mizgin Yaman HDP İstanbul 1. Bölge 18 Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek HDP İzmir 1. Bölge 14 Hayri Etyemez Kerem Ay Saadet Partisi Karabük 2 Mehmet Yüce Hüsnü Latif Alper HDP Kocaeli 8 Ferhat Demirelli Necmettin Doğrul HDP Kocaeli 10 Damla Bağcı Maşallah Beyret Saadet Partisi Kocaeli 11 Fatma Betül Uludağ Sevil Ertatar İyi Parti Konya 10 Nazmi Sırıt Oğuz Şimşek İyi Parti Konya 14 Derya Özgülcü Abdullah Mahmut Tunçez HDP Malatya 6 Sinan Öztürk Yusuf Bozkuş HDP Manisa 1 Lezgin Botan Sırrı Sakık Saadet Partisi Şanlıurfa 3 Hüseyin Mete Rıdvan Söylemez Vatan Partisi Şırnak 3 Büşra Şahin Yiğit Alp Yurdakul

Kaynak: AA