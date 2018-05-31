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YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

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YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.

Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.

Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı. 

Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:

PARTİ ŞEHİR SIRA  ESKİ ADAY YENİ ADAY
AK Parti Adana 8 Samir Altunkaynak Mehmet Akif Dostbil 
HDP Adana 10 İbrahim Yakut Eser Çapar
HDP Adıyaman 5 Mehmet Selim Özbek İsmet Ardıç
İyi Parti Afyonkarahisar 5 Alper Yağcı Merve Balandı
HDP Ağrı 3 Talha Kaya Abdullah Koç
Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 6 Hasan Fırat Kayaönü Ali Yüksel
MHP Ankara 2. Bölge 9 Vedat Köseoğlu İlkay Uyar Kaba
HDP Ardahan 2 Yaşar Kaya Öztürk Polat
Bağımsız Aday Balıkesir 1   Engin Günaydın 
İyi Parti Bilecik 2 Batuhan Atalay Merve Bektaş
Saadet Partisi  Bingöl  3 Vural Koşunkartay  Ahmet Turan Tursun 
HDP Bursa 1. Bölge 10 Zeki Soyuşen  Mehmet Zahir Sarıtaş
Saadet Partisi  Bursa 1. Bölge  6 Cengiz Arslan  Ersin Göktepe 
Saadet Partisi  Bursa 2. Bölge  3 Ebrar Gülsüm Aygün  Hamza Aygün 
Saadet Partisi  Bursa 2. Bölge  4 Hamza Aygün  Ensari Altınışık 
HDP  Çankırı  2 Hüseyin Yekta Erpolat  Dilan Çetin 
MHP Diyarbakır 2 Rabia Görmez  Abdulkadir Aytekin 
Saadet Partisi  Diyarbakır  9   Fatih Yokuş 
Saadet Partisi  Diyarbakır  10   Ayşe Dağ 
Saadet Partisi  Diyarbakır  11   Yunus Yıldırım 
Saadet Partisi  Diyarbakır  12   Zeki Dilek 
İyi Parti Edirne 1 Mehmet Akalın  İmren Çakırlar 
CHP Elazığ 5 Mesut Başkan  Kadir Metin Öztürk 
Vatan Partisi Eskişehir 7 Ayçan Aybüke Yıldırım  Nalan Bekman 
İyi Parti Eskişehir  5 Emre Demir  Erkan Bursalı 
HÜDA PAR Hakkari 1 Cemal Demirayak Yalçın Tay
HDP Gaziantep  8 Umut Baran  Mizgin Yaman 
HDP İstanbul 1. Bölge 18 Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek
HDP İzmir 1. Bölge 14 Hayri Etyemez Kerem Ay
Saadet Partisi Karabük 2 Mehmet Yüce Hüsnü Latif Alper
HDP Kocaeli 8 Ferhat Demirelli Necmettin Doğrul
HDP Kocaeli  10 Damla Bağcı Maşallah Beyret
Saadet Partisi Kocaeli  11 Fatma Betül Uludağ Sevil Ertatar
İyi Parti Konya 10 Nazmi Sırıt Oğuz Şimşek
İyi Parti Konya 14 Derya Özgülcü Abdullah Mahmut Tunçez
HDP Malatya 6 Sinan Öztürk  Yusuf Bozkuş 
HDP Manisa 1 Lezgin Botan  Sırrı Sakık
Saadet Partisi Şanlıurfa 3 Hüseyin Mete Rıdvan Söylemez
Vatan Partisi Şırnak 3 Büşra Şahin Yiğit Alp Yurdakul

Kaynak: AA

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