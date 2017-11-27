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Buradasınız : » » YSK kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

YSK kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu'nu yeniden yapılandıran kanun teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

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YSK kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, YSK bağımsız ve tarafsız olacak. Hiçbir makam veya merci Kurul'a emir ve talimat veremeyecek.

YSK 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak.

Mevcut Başkan, Başkanvekili ve üyeler görevlerine devam edecek. Genel müdür, Genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi işlem merkezi müdürünün görevleri ise düzenleme yürürlüğe girdiğinde sona erecek. 

Rotasyon olacak. Seçim Müdürleri aynı yerde 6 yıldan fazla görev yapamayacak. 

Tartışmalı maddeler ise tekliften çıkarıldı. YSK kararlarının aleyhine yargıya başvurulamayacağına ilişkin düzenleme geri çekildi.

Sandık kurulu başkanlarının memur olması ve seçim kurulunca belirlenmesi şartı kaldırıldı. Müşahitler ile ilgili düzenlemeler de çıkarıldı.

Teklifte, engellilerin ve yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarının kolaylaştırılması benimsendi. 

Komisyon'da YSK teklifinin önemine vurgu yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanını milletin seçmesi, milletvekili sayısının artması ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanması, Yüksek Seçim Kurulu'nun kurumsal yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ysk, tbmm, Yüksek Seçim Kurulu
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