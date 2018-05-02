  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » YSK: Hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok

YSK: Hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok

YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında oy kullanacak seçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Güven "Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir." dedi.

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YSK: Hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok

24 Haziran seçimleri için hazırlıklar sürüyor. Seçimi yurt dışında yaşayan Türkler de yakından takip ediyor.

Yurt dışında 7 Haziran'da başlayacak oy verme işlemi, 19 Haziran'da sona erecek. Gümrük kapılarında da, 7-24 Haziran tarihlerinde oy kullanılabilecek. 

"Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışında oy kullanacak seçmenlerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya’daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok." 

"Askerlerimiz de aynı şekilde oy kullanabilecek"

Yurt dışında görev yapan askerlerin oy kullanmasıyla ilgili de bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını söyledi.

"Subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Şartlar oluşturuldu, hangi ülkede yaşıyor, görev yapıyorsa oyunu kullanabilecek. Özel düzenleme yok. Büyükelçiliklerimiz, ateşelerimiz nasıl oy kullanıyorsa görevli askerlerimiz de aynı şekilde oy kullanabilecek."

"Listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıtlı olabiliyor"

Sadi Güven, Suriye ve Irak’ta devam eden harekatta görev alan askerlerden de bahsetti.

"Görev yaptığı yere kaydını aldırmışsa oy kullanabilecekler, biz buradaki kaydını kapatırız. Listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıtlı olabiliyor."

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: ysk, mükerrer kayıt
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