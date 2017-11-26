YSK düzenlemesi bu hafta TBMM'de görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, YSK'nın teşkilat ve görevleri hakkında ki kanun teklifi görüşülecek.

İki bölüm halinde ele alınacak teklif, YSK'nın teşkilat yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teklife göre, Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremeyecek. YSK, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak.

Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek.

Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek.

Kurul kararları aleyhine başka hiçbir merciye ve kanun yoluna başvurulamayacak.

Mevcut YSK Başkanı, başkanvekili ve üyeleri, kalan görev sürelerini tamamlayacak. 2016 yılındaki yenileme seçimiyle seçilen üyelerin yerine 2022 ocak ayında yenileme seçimi yapılacak.

YSK merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.

TBMM Anayasa Komisyonu yarın toplanarak, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren Genel Kurulda görüşülmesi beklenen, YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifini alt komisyon raporu üzerinden ele alacak.

Kaynak: AA