YSK: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların salt çoğunluğunu aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

"YSK'ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılıyor"

- Sandık tutanakları ilçe seçim kuruluna teslim edildi. Oyların girilmesi sırasında ıslak imzalı tutanaklar da resim formatında sisteme yüklenmektedir. Sisteme girilen sonuçlar ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

"Tutanaklar sisteme girilmektedir"

- Sandık kurulları tarafından tutulan tutanaklar, YSK'ya teslim edilmekte, dört siyasi partinin üye olduğu seçim kurullarında sisteme girilmektedir. Oyların girilmesi sırasında ıslak imzanın sayım döküm cetvelleri de resim formatında sisteme yüklenmektedir.

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yapıyor. https://t.co/1Wlyl3DKJi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

"Seçim güvenliğinde dünyada ilk ve tek"

- Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tüm vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Karekodlar aracılığıyla bize geldiği anda siyasi partilerle 2014'den beri eş zamanlı paylaşılmaktadır. 81 milyon vatandaşımızın incelemesine de açık tutulmaktadır. Dünyada ilk ve tektir. Seçim güvenliği açısından çok önemlidir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çoğunluğu aldı"

- Sistemimizden oyların yaklaşık 97.7'si alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimi kanunun geçerli oyların salt çoğunluğunu almıştır. Yüzde 10'luk barajı geçen AK Parti, CHP, HDP, İyi Parti ve MHP'dir. 5-10 gün sonra tüm vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Kaynak: TRT Haber