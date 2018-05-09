YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminine katılacak isimlerle ilgili geçici aday listesini açıkladı.

Listede şu isimler yer alıyor:

AK Parti ve MHP ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP adayı Muharrem İnce , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP adayı Selahattin Demirtaş, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Erdoğan'ın adaylığı için; Başbakan ve AK Parti Meclis Grubu Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'ya birlikte başvurdu. Partilerinin grup kararlarını teslim ettiler.

CHP'nin adayı Muharrem İnce

CHP de kararını vererek, "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce" dedi.

Alınan kararı, genel başkanlık yarışında daha önce Yalova milletvekili İnce ile iki kez rakip olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı.

Partide yapılan temayül yoklamaları neticesinde Muharrem İnce üzerinde uzlaşıldı.

3 bağımsız aday yeterli sayıda imza topladı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayları için imza mesaisi 4 Mayıs'ta başladı. İlçe seçim kurullarında 6 gün boyunca imza hareketliliği yaşandı. 100 bin imza için verilen süre sona erdi.

Üç bağımsız aday 24 Haziran'da yarışa girme hakkı kazandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imzayı geçti.

HDP, Demirtaş'ı aday gösterdi

HDP ise 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi için partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday olarak gösterdi. YSK'ya resmi başvuru yapıldı.

Bunda sonraki aşamada Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs'ta duyurulacak. Böylece cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Kaynak: TRT Haber