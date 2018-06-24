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YSK Başkanı Güven'den Suruç açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa Suruç'ta bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

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YSK Başkanı Güvenden Suruç açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklarda oy kullanma işlemlerine yönelik iddialarla ilgili sorularını yanıtladı.

"İlgili makamlarca gerekli girişimlerde bulunulmuştur"

Seçimin Türkiye genelinde sükunet içinde geçtiğini, katılımın iyi olduğunu belirten Güven, Suruç'taki bazı sandıklarla ilgili asayişe yönelik duyumlar alındığını söyledi.

"Duyumlar üzerine kurulumuzca idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunulmuştur." 

Başkan Güven, 08.00'de başlayan oy verme iş ve işlemleriyle ilgili şu ana kadar önemli bir olumsuzluğun kendilerine bildirilmediğinin altını çizdi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: ysk, Suruç, seçim, 24 Haziran
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