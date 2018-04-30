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Buradasınız : » » YSK Başkanı Güven'den siyasi partilere çağrı

YSK Başkanı Güven'den siyasi partilere çağrı

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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YSK Başkanı Güvenden siyasi partilere çağrı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuştu, şunları söyledi:

"Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil. Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri aldık."

 

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, 24 Haziran
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