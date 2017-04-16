YSK Başkanı Güven'den önemli açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden "Tercih" mührü yerine "Evet" mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar verildiğini bildirdi.

Güven, YSK önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yansıyan bazı bilgiler bulunduğunu, genelgelerle oy pusulalarında "Tercih" mührü kullanılmasını öngörmelerine rağmen, bazı ilçe seçim kurullarının sandık kurullarına "Tercih" mührü yerine "Evet" mührü verdiğini öğrendiklerini söyledi.

Bazı yerlerde kısmi de olsa bu şekilde oy kullanıldığını belirten Güven, "Yüksek Kurul biraz önce toplandı. Vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'Tercih' mührü yerine 'Evet' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır." diye konuştu. AA