YSK Başkanı Güven: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı için 100 bin oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak, bu henüz açık değil. Bunlar açıklandıktan sonra en kısa sürede biz seçim takvimini açıklayacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Taslak hemen hemen hazır." dedi.

Güven, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin durumuyla ilgili bir soruya, "Ben YSK Başkanıyım. Siyasi tartışmalara girmem. Siyasi değerlendirme yapacak değilim. Onu hukukçulara sorarsınız. Önümüze gelmeden farazi bir olay hakkında karar vermeyiz." karşılığını verdi.

Seçimin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Güven, seçim kararı verildiği andan itibaren YSK'nın çalışmalarına hızla başladığını söyledi.

Güven, seçim takvimi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ancak TBMM'den uyum yasasının geçmesinin gerektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı için 100 bin oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak, bu henüz açık değil. Bunlar açıklandıktan sonra en kısa sürede biz seçim takvimini açıklayacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Taslak hemen hemen hazır." diye konuştu.

"İttifak oylarının sayılması için yazılım güncellemesi yapıldı mı?" sorusuna karşılık Güven, yeni yazılımların yapıldığını, çalışmaların devam ettiğini, bu konuda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini dile getirdi.

"Herhangi bir sıkıntımız yok"

"Cumhurbaşkanı adayları için aranan 100 bin imzanın teyidi konusunda bir sıkıntı olup olmadığı" yönündeki soru üzerine Sadi Güven, şunları kaydetti:

"100 bin imza ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. İlçe seçim kurullarına verileceğini öngörerek hazırlığımızı yaptık. Seçmen olanlar ancak oy kullanabilecek. Vatandaş gittiğinde biz seçmen olduğunu kontrol ettikten sonra bir belge çıkaracağız. Bir tanesini el yazısıyla imzalatıp vatandaşın kendisine vereceğiz. Bir tanesini de saklayıp sisteme atacağız. Anında ne kadar oy geldiğini belirleyeceğiz. Böyle bir planlamamız var. Aslında şu anda farazi konuşuyorum çünkü TBMM'den çıkmış bir yasa yok. Ancak bu görev bize verilirse bu şekilde bir planlamayı öngörüyoruz. Şimdilik ön hazırlığımız bu şekilde."

Güven, "Bu planlama için personel eksiği olup olmadığı" sorusunu yanıtlarken, şu anda personelin yeterli olduğunu ancak sıkışılması durumunda takviye yapabileceklerini söyledi.

Seçim dönemlerinde YSK'nın her kurumdan eleman alabildiğini hatırlatan Güven, "İstediğimiz elemanı alıyoruz. Yetmezse dışarıdan da takviye etme hakkımız var. Bu konuda bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum." dedi.

"Erken bile açıkladık"

"Seyyar sandık uygulamasına" ilişkin bir soruya Güven, "Dünyada hastaların ayağına sandık götürmeyen ülke hemen hemen sadece biz kaldık. Bunu ciddi manada önemsiyorum. Olması da gerekiyor ama bu seçim döneminde ne olacak, daha kurul olarak şartlarını belirlemedik." cevabını verdi.

"İYİ Parti'nin seçime katılacağı açıklamasının geç yapıldığına" yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Güven, taslak seçim takvimini, YSK'da temsilcisi olan siyasi partilerin temsilcilerine dağıtıklarını hatırlattı.

Güven, taslak takvime bakıldığında seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri açıklama gününün, seçim takviminin birinci günü olacağının görüleceğine dikkati çekerek, "Biz, erken bile açıkladık. Çok sayıdaki siyasi partinin bütün belgelerini incelememiz o kadar basit değil. Hata yapmamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Düğünler yapılabilecek"

Başkan Güven, bir başka soruya karşılık, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesine ilişkin kararın kurulda oy birliğiyle alındığını anımsattı.

Seçim gününde düğün yapacakların durumuna ilişkin soru üzerine Güven, sandıkların açılması beklendikten sonra alkolsüz şekilde düğün yapılabileceğini bildirdi.

Güven, geçen seçimlerde sandıklar açıldıktan sonra saat 18.00 itibarıyla düğünlere izin verdiklerini, kurulun bu seçimde de bir değerlendirme yapacağını, belirlenecek saatten sonra sınırlama olmadan düğünlerin yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA