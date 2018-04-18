YSK Başkanı Güven: Seçim için her türlü hazırlığımız tamam, takvim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

YSK Başkanı Güven'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Siyasi partilerimiz seçimlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundular. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması konusunda anlaşılmış görünüyor. Bizde, Meclis'ten milletvekili seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte iki seçimi birlikte yapacağız.

Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: Şu anda seçim için bütün hazırlığımız tamam. Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı.https://t.co/49gecrLM5g pic.twitter.com/JkpwDu3v0M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. Süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi hususunda Yüksek Seçim Kurulu'nun herhangi bir sıkıntısı yoktur.

Kaynak: TRT haber