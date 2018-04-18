  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.014
    EURO 4.975
  • BIST 112099.01
    ALTIN 174.419
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » YSK Başkanı Güven: Seçim için her türlü hazırlığımız tamam, takvim başladı

YSK Başkanı Güven: Seçim için her türlü hazırlığımız tamam, takvim başladı

Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimler ile ilgili açıklama yapıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
YSK Başkanı Güven: Seçim için her türlü hazırlığımız tamam, takvim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

YSK Başkanı Güven'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Siyasi partilerimiz seçimlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundular. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması konusunda anlaşılmış görünüyor. Bizde, Meclis'ten milletvekili seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte iki seçimi birlikte yapacağız.

Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam.

 

Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. Süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi hususunda Yüksek Seçim Kurulu'nun herhangi bir sıkıntısı yoktur.

Kaynak: TRT haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER