YSK Başkanı Güven: Ben siyasi değilim, hakimim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurulun halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından yapılan eleştirilere yönelik, "Cevap vermeyeceğim. Ben siyasi değilim, hakimim." diye konuştu.

YSK binasına gelişinde Güven'e, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddedilmesinin ardından, yapılan eleştirilere yönelik bir yanıtı olup olmadığı sorusu yöneltildi. Sadi Güven, "Cevap vermeyeceğim. Ben siyasi değilim, hakimim." karşılığını verdi.