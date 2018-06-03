YPG/PKK'ya Mayıs'ta ağır darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın Mayıs ayında da ağır darbe vurdu.

1-31 Mayıs tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, operasyon ve saldırılarda yaralanan 12 asker tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Mayıs'taki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 280 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına pek çok ilde Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 216 zanlıdan, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de olduğu 97'si tutuklandı.

Özellikle Mehmetçiğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha ediyor.

Yaz mevsiminin yaşandığı şu sıralar teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

TSK'nın 30 Nisan’da Siirt'te düzenlediği operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 18 Mayıs’taki hava destekli operasyonda etkisizleştirilen 5 teröristten 1'inin, "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan Zeynal Küçük, birinin de aynı kategoride aranan "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu belirtildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Siirt'te 22 Mayıs’taki operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde "Siirt Deştova Gücü Sorumlusu" "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte 8 yıl önce katıldığı öğrenilen terörist Çelik’in, eski Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e 7 Temmuz 2017'de düzenlenen suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017'de Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü ve 14 Nisan 2017'de de Tandır Dağı bölgesinde bir vatandaşın el yapımı patlayıcı düzeneğine basması sonucu hayatını kaybettiği saldırıları planlayan ve uygulayan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste 22 Mayıs'ta yapılan operasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erini şehit eden teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalındaki 29 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi.

Giresun'un Güce ilçesinde 31 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, Eren Bülbül’ü şehit eden gruptan oldukları belirtildi.

Mayıs ayındaki terör olaylarından bazıları

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde 11 Mayıs’ta terör örgütü PKK'ya operasyonda, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Ağrı'da 20 Mayıs’ta bölücü terör örgütü üyelerinin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1'i asteğmen 2 asker şehit oldu.

Güvenlik güçlerinin 21 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 24 Mayıs’ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde 31 Mayıs’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

Kaynak: AA