YPG/PKK'nın zorla göç ettirdiği sivillerden Zeytin Dalı'na destek

Göstericilerden Ebu Ali, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'nın Tel Rıfat'tan tehcir ettiği 250 bin sivilin yeniden yerlerine geri dönmesi için Türk askeri ve ÖSO'ya destek vermek için buradayız." dedi.

"Türk ordusunun Tel Rıfat'ta cephe açmasını talep ediyoruz"

Ebu Ali, "İki yıldır yazın güneşinden kışın soğuğundan bizi korumayan çadırlarda yaşıyoruz. Gasbedilmiş evlerimize dönmek için Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk ordusu ve ÖSO'dan Tel Rıfat'ı da kurtarmak için bir cephe açmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

"TSK ve ÖSO'nun tüm askeri operasyonlarını destekliyoruz"

Bir başka gösterici Ömer el Sin de, "Rusya destekli PKK'nın saldırıları ve teröründen dolayı topraklarımızdan edildik. Bizi evlerimize geri getirecek topraklarımıza kavuşturacak ÖSO ile Türk ordusunun tüm askeri operasyonlarını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sin, evlerine dönene kadar şehit vermeye, eylem yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Zeytin dalından taç taktılar

Yaklaşık 2 bin sivilin katıldığı gösteride yaşlı kadınların saçlarına zeytin dalından taç takması, çocukların Türk bayrakları taşıması dikkati çekti.

Afrin içinden çıkan terörist unsurlar, 2016'nın başında Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesi ve civarından 250 bin sivili göçe zorlamıştı.

Tel Rıfatlı siviller, Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sığınmıştı.

Kaynak: AA