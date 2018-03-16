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Buradasınız : » » YPG/PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar kadın ve çocukları öldürdü

YPG/PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar kadın ve çocukları öldürdü

PYD/PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.

Zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti.

Sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: YPG/PKK, azez, afrin
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