YPG/PKK'nın tuzakladığı bomba patladı: 3 sivil hayatını kaybetti

Afrin'in Şeran beldesine bağlı Çemenli Köyü'nde bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin merkezini teröristlerden arındırmasının ardından, çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

YPG/PKK'lı teröristlerin bomba tuzakladığı evde bir süre sonra patlama meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, enkazdan 3 kişinin cesedine ulaştı.

Yaralı kurtarılan bir sivil ekiplerce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afrin merkezinde dün de bir evde teröristlerin tuzakladığı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA