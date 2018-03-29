YPG/PKK’nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ortaya çıkarılan üste, eğitim amaçlı büyük alanlar ve harekat sonrasında kullanılmak üzere yer altı tünelleri ve güçlendirilmiş betonarme mevziler bulundu.

Yer altında inşa edilen odalarda mühimmat depolarının yanı sıra telsiz, haberleşme araçları ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar görüldü.

Yer üstünde ise açık eğitim alanları, zemine yığılmış birçok havan, silah ve diğer mühimmatlara rastlandı.

Teröristlerin, EYP ve bomba yüklü araç hazırladıkları tespit edildi

ÖSO komutanlarından İsmail Hac Süleyman, "Üs, eğitim alanı, koğuşlar, kadınlar için ayrı eğitim kampı ve komuta merkezinden oluşuyor" dedi.

Süleyman, teröristlerin kampta el yapımı patlayıcı ve bomba yüklü araç hazırladıklarını tespit ettiklerini de söyledi.

Teröristler çok sayıda silah ve mühimmatı geride bırakarak kaçtı

ÖSO, 11 Mart'ta da Afrin merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen ve HAT tarafından kullanılan bir üssü de teröristlerden temizlemişti. Teröristler burada ÖSO unsurlarıyla kısa süreli çatışmaya girdikten sonra geride araç, silah ve mühimmat bırakarak kaçmıştı.

ABD, uzun süredir askeri eğitim desteği veriyor

ABD, büyük bölümü Fırat nehrinin doğusunda olmak üzere HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim veriyor.

Kaynak: AA