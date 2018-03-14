YPG/PKK’nın sözde özel kuvvet gücü HAT’ın eğitim kampı görüntülendi

Havadan ve karadan operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Afrin’i kuşatma altına aldı. TSK ve ÖSO unsurları, ele geçirilen bölgeleri temizliyor.

TRT Haber, Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’nın sözde özel kuvvet gücü HAT’ın eğitim kampına girdi.

Kampta, Afrin’e hakim tepelerde açılan tüneller, araçlar için iş makinesiyle açılan dev mağara ve eğitim salonları dikkat çekti.

TSK ve ÖSO’nun haftasonu 20 dakikada teröristlerden temizlediği üslerde, teröristlerden geriye arabalar ve arabaların içindeki ağır makineli silahlar kaldı.

Teröristlerden temizlenen kamp hem ABD'nin YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiği hem de eğitilen teröristlerin bulunduğu nokta.

Kampın girişinden başlayan tünel, yaklaşık 80 santimetre kalınlığında betonla çevrili, yüksekliği ise 2 metreyi buluyor. Labirenti andıran tünelde barınak alanları da dikkat çekiyor.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının eğitim aldığı toplantı salonu ise, Türk savaş uçakları tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Terör kampında iş makinesiyle açılan bir mağara da dikkat çekiyor. Teröristler, iş makinesiyle açtıkları mağarada çok sayıda zırhlı aracını gizliyordu. Tüneldeki çalışmalar ise Mehmetçiğin ve Özgür Suriye Ordusu’nun Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmasıyla durdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, şimdi bu noktaları kontrol altında tutuyor.

Kaynak: TRT Haber