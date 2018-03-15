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Buradasınız : » » YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetinin vurulan kampının enkazından silah ve mühimmat deposu çıktı.

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YPG/PKKnın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

ABD'nin YPG/PKK’lı teröristleri sadece eğitmekle kalmadığı, teröristlere verdiği silahlarla gün yüzüne çıkıyor. TRT Haber ekibi, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvveti HAT'ın vurulan kampındaki bir binanın enkazını görüntüledi.

 

 

Örgütün silah ve mühimmat deposu

Ağır silahlara ait yüzlerce parçanın bulunduğu noktanın, örgütün silah ve mühimmat deposu olduğu ortaya çıktı.

Aralarında zırhlı araç parçalarının yanı sıra top namlusu, roketatar düzeneğine ait parçalar ve açılmayı bekleyen onlarca mühimmat sandığı var.

Yüzlerce silah diğer bölgelere gönderildi

Mühimmat deposunun ortaya çıkarılmasının ardından, buradaki yüzlerce silahın Afrin bölgesinden eylem amaçlı diğer bölgelere gönderildiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, PKK, afrin, Zeytin Dalı Harekatı, abd
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