YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

ABD'nin YPG/PKK’lı teröristleri sadece eğitmekle kalmadığı, teröristlere verdiği silahlarla gün yüzüne çıkıyor. TRT Haber ekibi, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvveti HAT'ın vurulan kampındaki bir binanın enkazını görüntüledi.

Teröristlerin sözde eğitim kampındaki stratejik depo vuruldu. Silah ve mühimmatların olduğu o depoyu @trthaber görüntüledi, @bculcuoglu aktardı. pic.twitter.com/o8Vl8sY90H