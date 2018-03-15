YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

ABD'nin YPG/PKK’lı teröristleri sadece eğitmekle kalmadığı, teröristlere verdiği silahlarla gün yüzüne çıkıyor. TRT Haber ekibi, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvveti HAT'ın vurulan kampındaki bir binanın enkazını görüntüledi.
Teröristlerin sözde eğitim kampındaki stratejik depo vuruldu. Silah ve mühimmatların olduğu o depoyu @trthaber görüntüledi, @bculcuoglu aktardı. pic.twitter.com/o8Vl8sY90H— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018
Örgütün silah ve mühimmat deposu
Ağır silahlara ait yüzlerce parçanın bulunduğu noktanın, örgütün silah ve mühimmat deposu olduğu ortaya çıktı.
Aralarında zırhlı araç parçalarının yanı sıra top namlusu, roketatar düzeneğine ait parçalar ve açılmayı bekleyen onlarca mühimmat sandığı var.
Yüzlerce silah diğer bölgelere gönderildi
Mühimmat deposunun ortaya çıkarılmasının ardından, buradaki yüzlerce silahın Afrin bölgesinden eylem amaçlı diğer bölgelere gönderildiği belirlendi.
Kaynak: TRT Haber