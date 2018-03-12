YPG/PKK'nın Afrin'deki en büyük terör kampı

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, kentin yanı başındaki köylerde bulunan terör hedefleri; Türk savaş uçakları, topçu birlikleri ve ATAK taarruz helikopterleriyle ateş altına alınıyor.

Mehmetçik, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde, Afrin ilçe merkezini kuşatma altına alacak.

TRT Haber ekibi sıcak bölgede

Afrin'de 5'i belde merkezi, 155'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere 193 bölgede kontrol sağlandı.

TRT Haber ekibi, teröristlerden temizlenen Kafr Canne bölgesindeki eğitim kampı, tüneller ve mühimmat deposunu görüntüledi.

En büyük terör kampı

Terör örgütü YPG/PKK'nın en büyük eğitim kampı, Afrin'in kuzeydoğusundaki Kafr Canne'deydi. Kampın içinde yaklaşık 200-300 bina var.

Saldırılar için buradan mühimmat gönderiyorlardı

Eğitim kampında ayrıca teröristlerin saldırılarda kullandığı cephanelik de bulunuyor.

YPG/PKK, Afrin'den getirdiği binlerce silahı Kafr Canne üzerinden işgal altında tuttukları bölgelere sevk ediyordu.

İkmal ve lojistik noktası kesildi

Bu kritik yerin temizlenmesiyle, teröristlerin önemli bir ikmal ve lojistik noktası kesilmiş oldu.

Tünellerde saklanan teröristler imha edildi

Teröristler, karargahları vurulduğu zaman bu tünellerin içine gizlenmeye çalıştı. Ancak TSK, metrelerce uzunluğundaki tünellerin içinde saklanan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Kaynak: TRT Haber