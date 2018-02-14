YPG/PKK'nın 'Afrin' yalanları tek tek deşifre edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Mehmetçik’le baş edemeyen terör örgütleri mensupları ve destekçileri, sosyal medya hesapları ve yayın organları aracılığıyla, harekâtın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik gerçek dışı mesajlar içeren algı operasyonlarına başvuruyor.

Bu amaçla, başka ülkelerde ve farklı zamanlarda gerçekleşen olaylara ilişkin görüntüler harekât kapsamındaymış gibi gösterilerek ülke ve dünya kamuoyu yanıltılmak isteniyor.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, terör yandaşlarının çabalarını boşa çıkarmak, harekâtın bölge ve dünya kamuoyu tarafından doğru bilinmesini sağlamak amacıyla, AA, TRT ve BYEGM uzmanlarınca tespit edilen ve tüm dünyada dezenformasyon içerikli paylaşımlarda kullanılan görsellerin gerçek yer ve zamanlarını gösteren, 8 dilde bir kitapçık hazırladı.

İşte YPG/PKK yandaşlarının Zeytin Dalı Harekatını karalamak için yaptığı kara propaganda çalışmalar: