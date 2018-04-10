YPG/PKK’lı teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından, bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

İnsani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesine de çalışılıyor.

Arıtma tesisindeki hasar giderildi

Teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce kullanılmaz hale getirdiği arıtma tesisini, Türkiye'den giden ekipler onardı.

Arıtma tesisindeki hasar, Hatay ve Adana Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleriyle koordineli çalışmalar sonucu giderildi.

Böylelikle Afrin merkezindeki 2 mahalleye su verildi.

Kaynak: AA