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Buradasınız : » » YPG/PKK’lı teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi

YPG/PKK’lı teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi

Afrin'de YPG/PKK'lı teröristlerin kaçmadan önce zarar verdiği arıtma tesisi, DSİ ekiplerinin çalışmalarıyla onarıldı. Böylelikle şehir merkezinde 2 mahalleye su verildi.

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YPG/PKKlı teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından, bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

İnsani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesine de çalışılıyor.

Arıtma tesisindeki hasar giderildi

Teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce kullanılmaz hale getirdiği arıtma tesisini, Türkiye'den giden ekipler onardı.

Arıtma tesisindeki hasar, Hatay ve Adana Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleriyle koordineli çalışmalar sonucu giderildi.

Böylelikle Afrin merkezindeki 2 mahalleye su verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, türkiye, DSİ, afrin
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