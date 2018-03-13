YPG/PKK'lı teröristler tünelleri yarım bırakıp kaçtı

Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus hattını terör örgütlerinden arındıran TSK, 20 Ocak'ta bu kez Afrin’in teröristlerden temizlenmesi ve hem Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi hem de evlerinden zorla göç ettirilmiş Suriyelilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Harekat kapsamında Hatay ve Kilis sınırından Suriye topraklarına giren TSK birlikleri, ÖSO unsurlarıyla birlikte terör örgütlerinin kontrolündeki köyleri tek tek özgürleştirdi.

Stratejik noktalar güvenli hale getirildi

Havadan ve karadan ateş desteğiyle ilerleyen TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, teröristlerin kaleye çevirdiği dağ ve tepeler ile stratejik öneme sahip belde ve köyleri güvenli hale getirdi.

TSK ve ÖSO'nun özgürleştirdiği bölgelerde yapılan incelemede, teröristlerin yüksek noktalara Türkiye’yi ve ÖSO denetimindeki bölgeleri görecek şekilde kuleler inşa ederek gözetleme yaptığı ve buralardan havan ve roketli saldırılar düzenlediği belirlendi.

Labirent tarzı tüneller köylere kadar uzanıyor

Kulelerin altına betonarme tüneller inşa edildiği ortaya çıkarılırken, kimi kilometrelerce uzayan ve labirent tarzı yapılan tünellerin ucunun da olası harekat durumlarına karşı kaçış için köylere kadar uzandırıldığı belirlendi.

Teröristlerin, betonarme yapıların mümkün olmadığı bazı mağara ve dağlık alanların altını da insan gücüyle oyarak tünellere dönüştürdüğü saptandı. Yer altı şehrini andıran Afrin kırsalındaki teröristlerin tünel ve kule inşası, TSK’nın özgürleştirdiği her yerleşim alanında ortaya çıkarıldı.

Kilometrelerce uzunluktaki tüneli yarım bırakıp kaçtılar

TSK’nın hızlı ve kararlı ilerleyişi karşısında, bazı noktalardaki YPG/PKK'lı teröristler kaçtı. Bulundukları alanları terk eden teröristler, araziye mayın döşeyip, birçok noktaya patlayıcı tuzakladı.

Güvenlik güçlerinin titiz incelemelerle bulduğu onlarca patlayıcı kontrollü imha edilerek, teröristlerin girişimi engellendi.

Son olarak TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin’in yanı başındaki Halidiye Köyü'nde de kilometrelerce uzunlukta tünel bulundu.

Halidiye ile Meryemeyn köyleri arasında bulunan kilometrelerce uzunluktaki tünelde, tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığı ÖSO güçleri tarafından incelendi.

Patlayıcıya rastlanılmazken, bir metre genişliğinde ve kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bazı noktalarının yapım aşamasında olduğu ve yarım bırakıldığı görüldü.

Teröristlerin, harekatın başlaması ve TSK ve ÖSO güçlerinin kendilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine, tünel inşaatını yarım bırakarak Afrin’e kaçtığı belirlendi.

Kaynak: DHA