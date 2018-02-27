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Buradasınız : » » YPG/PKK'lı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalışmış

YPG/PKK'lı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalışmış

Türk askerleri, Afrin'de terörden temizlenen bir bölgede sivillerin arasında gizlenen iki teröristi yakaladı. Yakalanan teröristler tutuklandı.

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YPG/PKKlı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalışmış

Hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan YPG/PKK'lı iki teröristi fark etti.

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen teröristlerin, çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları belirlendi.

Telefonlarında terör örgütü YPG/PKK'ya ait dokümanlar bulunan teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Teröristler daha önce de Afrin'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, ypg, PKK, afrin
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