YPG/PKK’lı teröristler eylemlerine okulları bile alet etti

Suriye’nin Afrin bölgesinin terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından arama tarama çalışmaları hızla devam ediyor. Terör örgünün kaçarken tuzakladığı patlayıcıları temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, örge ait terör yuvalarını de tek tek tespit ediyor.

Bölge halkına zarar vermek için evlere, bahçelere ve yollara dahi patlayıcı yerleştiren teröristlerin okulları bile eylemlerine alet ettiği anlaşıldı.

METİ timleri tarafından Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19 bin pil bulundu.

Kaynak: TRT Haber