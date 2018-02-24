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Buradasınız : » » YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de sivilleri canlı kalkan olarak kullandı

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de sivilleri canlı kalkan olarak kullandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Maskah Köyü'nde, YPG/PKK'lı teröristlerce bir depoda çevrelerine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanan yaşlılar kurtarıldı.

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YPG/PKKlı teröristler Afrinde sivilleri canlı kalkan olarak kullandı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah Köyü'nün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

 

 

Operasyon sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil belirlendi.

Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi.

Siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.

 

 

Köyde 12 bomba düzeneği bulundu

Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı.

Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak kontrollü imha edildi.

Olayın fotoğrafları, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve yardıma gelecek TSK unsurlarına da bu yöntemle zayiat verdirmek istediğini gözler önüne serdi.

TSK ve ÖSO unsurlarınca dün Maskah köyü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılmıştı. 

 

Kaynak: AA

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