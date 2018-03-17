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Buradasınız : » » YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de araçları yaktı

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de araçları yaktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG/PKK’lı teröristlerin Afrin şehir merkezindeki araçları yaktığı anların görüntüleri paylaştı.

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TSK’nın Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. YPG/PKK’lı teröristler, TSK ve ÖSO güçlerinin kuşattığı Afrin şehir merkezindeki sivillere zulmetmeye devam ediyor. Sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için yolları kapatan, hendekler kazan teröristler, son olarak Afrin şehir merkezindeki araçları yakmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin Afrin şehir merkezindeki araçları yaktığı anları insansız hava araçları ile görüntüledi.

 

Barikatları kazma-küreklerle aşıyorlar

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.

TSK, teröristlerin iş makinesini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den çıkmak isteyen sivil halkı engellemek maksdıyla yola yerleştirdiği iş makinesini vurdu.

TSK, sivillerin Afrin'den çıkmasını engelleyen iş makinesini vurdu

 

Kaynak: TRT Haber

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