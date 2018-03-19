YPG/PKK zulmü sona erdi, siviller Afrin'e dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde, dün sabah saatlerinde Afrin şehir merkezini direnişle karşılaşmadan kontrol altına aldı.

Afrinlilerden güvenlik güçlerine sevgi gösterisi

İşgalden kurtarılan Afrinli siviller, güvenlik güçlerine sevgi gösterilerinde bulundu. Şehir merkezinin kurtarılmasını kimi vatandaşlar askerlere el sallayarak, kimileri de gözyaşları ve zılgıtlarla kutladı. İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı.

Siviller evlerine dönmeye başladı

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller, TSK ve ÖSO'nun şehir merkezini kontrol altına almasının ardından evlerine dönmeye başladı.

Mehmetçik, güvenli ortamı sağlıyor

Terörden arındırılan şehir merkezinde, YPG/PKK’lı teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcıları temizleyen Mehmetçik ve ÖSO mensupları, güvenli ortamı sağlayarak sivillerin evlerine yerleşmelerine yardımcı oluyor.

Mehmetçik Türk bayrağı dalgalandırdı

Kontrolün tamamen sağlandığı şehir merkezinde güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri, daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Kaynak: AA, TRT Haber