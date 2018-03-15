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Buradasınız : » » YPG/PKK yandaşları Afrin yalanlarına bir yenisini daha ekledi

YPG/PKK yandaşları Afrin yalanlarına bir yenisini daha ekledi

Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın hesaplar, sosyal medyada farklı yerlerde farklı olaylarla ilgili çekilmiş çocuk fotoğraflarını Afrin'de gibi paylaştı.

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YPG/PKK yandaşları Afrin yalanlarına bir yenisini daha ekledi

"Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen'de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını 'denetledi' ve haklı çıkardı" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle paylaşılan fotoğrafın da, Duma'da Beşşar Esed güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı.

Terör yanlısı hesaplar, İsrail'in Gazze saldırıları üzerinden de manipülasyon yapmaya çalıştı.

Yine "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi.

Fotoğrafta, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda bacaklarını kaybetmiş bir çocuk var.

Propaganda hesapları daha önce de, Esed rejiminin bombardımanında yaralanan çocukların yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, PKK, kara propaganda
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