  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » YPG/PKK yandaşları, Afrin yalanlarına bir yenisini daha ekledi

YPG/PKK yandaşları, Afrin yalanlarına bir yenisini daha ekledi

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi hesaplar, İstanbul Photo Awards 2016 ikincisi fotoğraf üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı.

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YPG/PKK yandaşları, Afrin yalanlarına bir yenisini daha ekledi

Sosyal medyada Afrin'de çocukların hedef alındığı yalanıyla paylaşılan görselin, Yemen'de Suudi Arabistan'ın hava saldırısında ölen bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Örgüte yakın hesapların Afrin'de gibi paylaştığı yaralı çocuk görselinin de AFP tarafından 30 Ağustos 2016'da servis edildiği belirlendi.

Terör destekçileri, bir kez daha ödül almış bir fotoğrafı Afrin yalanlarına alet etmekten çekinmedi.

Kara propaganda hesaplarının "Afrin'de çocuklar saldırı altında" etiketiyle paylaştığı fotoğrafın, AA tarafından düzenlenen İstanbul Photo Awards 2016'da "seri haber" dalında ikinciliğe layık görüldüğü ortaya çıktı.

AFP foto muhabiri Abd Doumany tarafından çekilen fotoğrafta, kızının cansız bedenini tutan bir babanın çaresizliği yer alıyor.

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri daha önce de İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğraf üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmıştı.

Kaynak: AA

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