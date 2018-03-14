YPG/PKK sivillerin önünü hendek kazarak kesmek istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu hedefe bir adım daha yaklaştı. Kuşatma altındaki Afrin'de teröristler kıskaca alındı. Jandarma ve Polis özel harekatçılar meskun mahal operasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Sivil halk kaçıyor, terör örgütü engelliyor

Siviller Afrin'in merkezinden kaçmak istiyor ancak teröristler açılan koridoru kapatıyor. Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın çektiği görüntülerde, güvenli koridora gelen uzun araç konvoyları var.

Silahlarla sivillerin üzerine yürüdüler

Güney koridoruna araçlarla ilerleyen sivillerin karşısına teröristler çıkıyor. Teröristler ellerindeki silahlarla canlı kalkan olarak kullanmak istedikleri halkın geçişine izin vermiyor.

Teröristlere tepki

Araçlarından inen halkla YPG/PKK'lı teröristler arasında tartışma çıkıyor. Teröristlerin iş makinesiyle hendek kazmaya çalıştığı da görülüyor.

Teröristler çıkmak isteyen sivil halkı darp ediyor

Birkaç kişi iş makinesinin kepçesi üzaerine çıkarak, yolun kazılmasını engellemeye çalışıyor. Bir kadın ise yoldaki taşları temizliyor. Bu arada bir yaşlı Afrinlinin darp edildiği görülüyor.

Sivil halkın teröristlere isyanı sırasında, uzun süre arbede yaşanıyor.

Kaynak: TRT Haber