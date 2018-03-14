  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.875
    EURO 4.796
  • BIST 117592.67
    ALTIN 165.008
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » YPG/PKK sivillerin önünü hendek kazarak kesmek istedi

YPG/PKK sivillerin önünü hendek kazarak kesmek istedi

YPG/PKK Afrin çıkışını hendek kazarak kapatmaya çalışarak sivillerin kentten çıkışını yine engelledi. Teröristlerin zulmü bu kez kameralara böyle yansıdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu hedefe bir adım daha yaklaştı. Kuşatma altındaki Afrin'de teröristler kıskaca alındı. Jandarma ve Polis özel harekatçılar meskun mahal operasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Sivil halk kaçıyor, terör örgütü engelliyor

Siviller Afrin'in merkezinden kaçmak istiyor ancak teröristler açılan koridoru kapatıyor. Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın çektiği görüntülerde, güvenli koridora gelen uzun araç konvoyları var.

Silahlarla sivillerin üzerine yürüdüler

Güney koridoruna araçlarla ilerleyen sivillerin karşısına teröristler çıkıyor. Teröristler ellerindeki silahlarla canlı kalkan olarak kullanmak istedikleri halkın geçişine izin vermiyor. 

Teröristlere tepki 

Araçlarından inen halkla YPG/PKK'lı teröristler arasında tartışma çıkıyor. Teröristlerin iş makinesiyle hendek kazmaya çalıştığı da görülüyor.

Teröristler çıkmak isteyen sivil halkı darp ediyor

Birkaç kişi iş makinesinin kepçesi üzaerine çıkarak, yolun kazılmasını engellemeye çalışıyor. Bir kadın ise yoldaki taşları temizliyor. Bu arada bir yaşlı Afrinlinin darp edildiği görülüyor.

Sivil halkın teröristlere isyanı sırasında, uzun süre arbede yaşanıyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, ypg, PKK, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER