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Buradasınız : » » YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermiyor

YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermiyor

Terör örgütü YPG/PKK, canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermiyor.

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YPG/PKK sivillerin Afrinden çıkışına izin vermiyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik, Afrin'in kapısına dayandı. Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden bıkanlar da, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Fırat Kalkanı bölgesine kaçmaya çalışıyor. Ancak teröristler, sivillerin Afrin'den ayrılmasına izin vermiyor.

Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 km kaldı

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.

İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.

ÖSO güçlerinin TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, ypg, tsk, PKK, OSÖ, afrin
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