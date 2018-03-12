YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermiyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik, Afrin'in kapısına dayandı. Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden bıkanlar da, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Fırat Kalkanı bölgesine kaçmaya çalışıyor. Ancak teröristler, sivillerin Afrin'den ayrılmasına izin vermiyor.

Terör örgütü YPG/PKK Afrin sivillerin Afrin merkezinden ayrılmasına izin vermiyor. pic.twitter.com/6LEQRNGECJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2018

Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 km kaldı

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.

İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.

ÖSO güçlerinin TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber