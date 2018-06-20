YPG/PKK Münbiç'te aileleri bölüyor

Münbiç’in kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalinin ikiye böldüğü Tukar köyü sakinleri, Türk askerinin ilçeyi terörden temizlemesini bekliyor.

Münbiç’in kuzeyindeki Sacu çayı kıyısındaki Tukar köyü, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmıştı. Ancak güney kesimi terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edildi. Köyün kuzey mahalleleri ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde. Tukar köyü, Münbiç’e 16 kilometre mesafede bulunuyor.

Terör örgütü işgali nedeniyle ikiye bölünen Tukar köyü sakinleri, akrabalarıyla görüşemiyor ve tarım faaliyetlerini sürdüremiyor.

"PKK köyümüzü ikiye böldü"

Tukar köyü muhtarı İbrahim Muhammed Milla, terör örgütü nedeniyle kardeşi ile ayrı düştüğünü söyledi.

Milla, "PKK geldi köyümüzü ikiye böldü. Bir kısmı ÖSO kontrolünde, bir kısmı PKK kontrolünde. Aynı köyde oturan kardeşimi ziyarete gitmek istediğimde kimliğimi istiyorlar, kontrol ediyorlar." dedi.

"PKK’nın temizlenmesini istiyoruz"

Birçok arazinin Sacu çayının güney kesiminde kaldığını ifade eden muhtar Milla, "Bu gördüğünüz Sacu çayı bizi birbirimizden ayırıyor. Çay, Türkiye’de doğuyor. Birçok arazimiz çayın diğer tarafında ve gidemiyoruz." diyerek arazilerine gidenlerin hayatlarını tehlikeye attığını belirtti.

Milla, Türkiye’nin Münbiç’e girerek güvenliği sağlaması ve terör örgütü YPG/PKK’nın bölgeden çıkması konusunda "Allah için PKK’nın temizlenmesini istiyoruz." dedi.

"Evlerimize dönmek istiyoruz"

Aslen Münbiç’in Şuyuk köyünden olan ancak terör örgütü işgali nedeniyle Tukar köyüne yerleşen Ebu Diyab, YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemediklerini söyledi.

"Arazilerimiz, evlerimiz teröristlerin işgali altında. Gidemiyoruz. Evlerimize dönmek için PKK’nın temizlemesini istiyoruz.".

Göç etmek zorunda kaldıkları köylerinin ve evlerinin yağmalandığını vurgulayan Diyab, "PKK ev eşyalarımızı aldı. Kapılarımızı, pencerelerimizi söküp aldılar. Münbiç’e bağlı köylerin de teröristlerden temizlenmesini istiyoruz." dedi.

Terör çocuklarından ayırdı

Önce DEAŞ ardından YPG/PKK nedeniyle Münbiç’ten göç etmek zorunda kalan Um Eyhem ise terör örgütünün kendilerini öldürmesinden korkuyor.

Um Eyhem yaşadığı durumu, "Tukar köyündeyiz. Çocuklarım ve akrabalarım ise Münbiç’te PKK’nın bulunduğu bölgedelerde. Hiçbir şekilde yanlarına gidemiyoruz. Türkiye ve ÖSO’nun PKK’yı temizlemesini istiyoruz. İnşallah temizlendikten sonra çocuklarımızın yanına akrabalarımızın yanına gideceğiz.” sözleri ile aktardı.

Um Eyhem, terör örgütü YPG/PKK kontrol noktalarından köyün TSK destekli ÖSO kontrolündeki sivil alanlarına ateş açıldığını ve korku içinde yaşadıklarını belirtti.

"Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz, tedirginiz. Bizi vurmalarından korkuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz sadece güven istiyoruz. İnşallah Türkiye ve ÖSO bu bölgeleri teröristlerden temizleyecek."

Kaynak: AA