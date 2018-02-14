  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.701
  • BIST 115275.01
    ALTIN 162.665
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » YPG/PKK, Esed askerlerinin hırsızlığını TSK'ya mal etmeye çalıştı

YPG/PKK, Esed askerlerinin hırsızlığını TSK'ya mal etmeye çalıştı

YPG/PKK yanlısı sosyal medya hesapları, Esed rejimi askerlerine ait fotoğrafı Türk askerine aitmiş gibi göstermeye çalıştı, Doğu Gutalı bir bebeği de Afrinli yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
YPG/PKK, Esed askerlerinin hırsızlığını TSKya mal etmeye çalıştı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Esed rejimi askerlerinin yaptığı hırsızlık üzerinden TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak istedi.

Örgüte yakın hesapların, "Türk askerinin tavuk hırsızı olduğu" yalanıyla servis ettiği fotoğrafın, Suriye'nin Hama iline bağlı El Kuseyr ilçesinde çekildiği ve 19 Mayıs 2014'te "Esed ordusunun askerleri hırsızlık yapıyor" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.

Fotoğrafta, Esed rejimine bağlı askerler, ellerinde ölü tavuklarla yürürken görülüyor.

TSK'yı hedef gösterdiler

Terör örgütü yandaşlarının, sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaştığı fotoğrafın, Doğu Guta'da Esed rejimi saldırılarında yaralanan bir bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.

"Afrin'de yine çocuklar hedef alındı" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuklara ait başka bir fotoğrafın da 8 Temmuz 2014'te Esed rejiminin sivil katliamına ilişkin bir haberde kullanıldığı belirlendi.

"Afrin'de katliamı durdurun" etiketiyle paylaşılan yararlı çocuk görselinin ise 30 Temmuz 2014'te, İsrail'in hava saldırısında yaralanan Filistinli bir bebeğe ait olduğu tespit edildi.

Böylece terör destekçilerinin, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş çocuk görsellerini kara propagandalarına alet etmeye çalıştıkları görüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, ypg, tsk, PKK, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER