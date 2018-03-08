  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » YPG/PKK-DEAŞ ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi

YPG/PKK-DEAŞ ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi

El Bab ve Cerablus'ta dün ve önceki gün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ'lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlandığı tespit edildi.

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YPG/PKK-DEAŞ ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi

El Bab ilçe merkezindeki Güvenlik Komutanlığı'nın yanındaki PTT binası önünde park halinde bulunan bomba yüklü aracın 6 Mart'ta uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Cerablus ilçesinde ise yol kontrol noktasına dün bombalı araçla düzenlenen saldırıda aralarında birer ÖSO mensubu ve yerel polis memurunun bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Söz konusu eylemlerde kullanılan düzeneklerin, Afrin bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bombacı E.B.T. tarafından hazırlandığı ve saldırılarda kullanılması için bu kişi tarafından YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi.

Bomba düzeneği hazırlaması için serbest bırakıldı

DEAŞ terör örgütü mensubu E.B.T.'nin, YPG/PKK'nın elinde bulunan hapishaneden bomba düzeneği hazırlaması karşılığında serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bomba yüklü araçlarla yapılan iki saldırı, YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli ittifakı bir kez daha ortaya koydu.

İki örgüt arasındaki kirli ittifak örnekleri

Bölgede daha önce yaşanan bazı olaylar da, YPG/PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli ittifakı açığa çıkardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan El Bab'a canlı bomba gönderdiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Önceki günlerde YPG saflarında ÖSO'ya karşı savaşırken Afrin'e 10 kilometre mesafedeki Şiran kentinde esir alınan DEAŞ'lı 5 terörist de, TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla YPG/PKK tarafından serbest bırakıldıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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