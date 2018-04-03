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Buradasınız : » » YPG/PKK Afrin'den geçenden sözde gümrük vergisi almış

YPG/PKK Afrin'den geçenden sözde gümrük vergisi almış

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütünün yılda 360 milyon liralık kaynağı kesildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’i terörden temizlemesi, yöre halkına sadece huzur getirmedi. Zeytin Dalı Harekatı öncesi Afrin üzerinden taşımacılık yapan kamyon ve tanker şoförlerinden sözde gümrük vergisi adı altında geçiş parası alan terör örgütü YPG/PKK’nın, 360 milyon liralık kaynağı Zeytin Dalı Harekatı’yla kesildi.

"Aşağılama ve zorlama vardı"

YPG/PKK’nın her şeye gümrük uyguladığını söyleyen bir şoför, "Her bir varil için 10 dolar istiyorlardı. Hatta bir insan yürüyerek buradan geçmek isterse gümrük olarak 2 bin Suriye parası istiyorlardı. Bize davranışları da çok kötüydü. Aşağılama, zorlama vardı" dedi.

"Hiçbir şey yoksa yine gümrük ödersin"

YPG/PKK’nın mağdur ettiği bir şoför ise, "Gümrük ödemeye mecburduk. Sivil olarak geçmek istersen gümrük ödersin, eşya yüklemişsen gümrük ödersin. Mazotun varsa gümrük ödersin. Boş hiçbir şey yok yine de gümrük ödersin" ifadelerini kullandı.

Zeytindalı Harekatı’yla bölgenin terörden arındırılmasının ardından artık ticari taşımacılık daha da canlanacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, terör örgütü ypg pkk, OSÖ
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