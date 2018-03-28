YPG/PKK Afrin’de vahşet sergilerken, ÖSO insani yardım götürdü

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde sivillere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Harekatta görev alan ÖSO gruplarından Şam Cephesi de çalışmalara aktif şekilde katılıyor.

Şam Cephesi, Nisan 2016'da örgütün işgalindeki Ayn Dakne köyüne operasyon düzenledi, çatışmalarda onlarca savaşçısını kaybetti. Terör örgütü YPG/PKK, Afrin ilçe merkezinde düzenlediği sevinç gösterisinde ÖSO savaşçılarının cansız bedenlerini kasası açık bir tırın arkasında dolaştırarak teşhir etti.

Şam Cephesi ise olayın ikinci yılını doldurmasına günler kala, Afrin ilçe merkezindeki sivillere insani yardım ulaştırdı.

“PKK’lılar arkadaşlarımızı katletti, vahşice sergiledi”

Grubun Afrin'deki komutanlarından Ebu Ahmet Nur, "PKK'lılar 2 yıl önce silah arkadaşlarımızı katletti ve vahşice burada sergiledi. Arkadaşlarımızın cesetlerine bile saygı göstermedi. İlçe merkezinde sokak sokak cesetlerini gezdirdiler. Ancak biz onlar gibi değiliz. Bizim ölüye saygımız var. İntikam peşinde değiliz. Önemli olan Afrin'dekilerin huzur içinde yaşaması" dedi.

“Onlar ölüm getirdi, biz ise hayat götürüyoruz”

Ebu Ahmet Nur, YPG/PKK'nın bölge halkına kin ve düşmanlık güttüğünü belirterek, "(2011'de başlayan) Devrimimiz özgürlük, onur ve insanlık devrimidir. Dünyaya mesajımız şu; 'Onlar ölüm getirdi, biz ise hayat götürüyoruz' Onların kinini insanlığımızla yok edeceğiz. Karanlıklarını aydınlığımızla yok edeceğiz" diye konuştu.

“Bizler barış elçileriyiz”

YPG/PKK'lı teröristlerin ÖSO aleyhindeki kampanyalarına tepki gösteren ÖSO komutanlarından Ebu Süleyman da, "Bizler öldürmeyi sevenlerden değiliz. Katil değiliz. Bizler barış elçileriyiz" dedi.

ÖSO 80 savaşçısını kaybetti

YPG/PKK, Tel Rıfat'ı Şubat 2016'da işgal etti. Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne köyünü geri almak için nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO, 80 savaşçısını kaybetti. Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının bedenini araçlar üzerinde Afrin ilçe merkezinde dolaştırdı ve tüm girişimlere karşın ailelerine iade etmedi.

ÖSO savaşçılarının naaşları, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Küçük Meydan köyünde 25 Mart'ta bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA