YPG/PKK Afrin’de beton santrali kurmuş

Türl Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, şehir merkezinin kontrol altına alınmasının ardından hızla devam ediyor.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcıları temizliyor.

Operasyonlar ve temizlik çalışmaları sırasında Afrin’de, teröristlere yerin altında hareket imkanı sağlayan çok sayıda beton korunaklı tünel ortaya çıkarıldı.

Mehmetçik, aynı zamanda sığınak görevi de gören tünellere, teröristlerin aldığı onca önleme rağmen girdi ve Afrin’i teröristlerden temizledi. Teröristlerin bu tünelleri nasıl inşa ettiği konusundaki soruların yanıtı da TRT Haber’in bölgeden ekranlara getirdiği görüntülerde ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin'de yaptığı tünelleri inşa etmek için beton santrali kurduğu belirlendi. TRT Haber ekibinin görüntülendiği santralde, teröristlerin kaçarken ateşe verdiği beton mikserleri görüldü.

Bazı beton mikserlerinin belirli noktalarındaki yazıların boyayla kapatıldığı dikkat çekti. Beton imalathanesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, çelik kalıplar. Uzmanlara göre, bu kalıpların bir ülkeden destek almadan, bir mühendislik hizmeti verilmeden yapılması mümkün değil.

Kaynak: TRT Haber