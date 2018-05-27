  • 27 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.707
    EURO 5.5
  • BIST 103200.08
    ALTIN 196.999
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yozgat Havaalanı'nın temeli 3 Haziran'da atılacak

Yozgat Havaalanı'nın temeli 3 Haziran'da atılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin 3 Haziran Pazar günü atılacağını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yozgat Havaalanının temeli 3 Haziranda atılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ AK parti Yozgat milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Bozdağ, "Önümüzdeki hafta pazar günü saat 14:00'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanımızın katılımıyla Bozok Havaalanı'nın temelini beraber atacağız." dedi.

Bozdağ, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. Çünkü bunların genetik kodlarında memlekete çivi çakmak diye bir şey yok." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Muharrem İnce'nin, büyükelçilerin kendisine 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız' diye sorduğuna ilişkin açıklamasına, "Bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter'da şaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER