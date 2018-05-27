Yozgat Havaalanı'nın temeli 3 Haziran'da atılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ AK parti Yozgat milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Bozdağ, "Önümüzdeki hafta pazar günü saat 14:00'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanımızın katılımıyla Bozok Havaalanı'nın temelini beraber atacağız." dedi.

Bozdağ, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. Çünkü bunların genetik kodlarında memlekete çivi çakmak diye bir şey yok." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Muharrem İnce'nin, büyükelçilerin kendisine 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız' diye sorduğuna ilişkin açıklamasına, "Bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter'da şaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA