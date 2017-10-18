'Yolsuzluk yapan kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız'

TBMM Genel Kurulunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tasarının tümü üzerinde hükümet adına söz alarak açıklamalarda bulundu.

"Yolsuzluk yapan kim olursa..."

Tasarı üzerindeki görüşmelerde söz alan muhalefet milletvekillerinin, bazı AK Parti'li belediye başkanlarının istifasına yönelik eleştirilerini yanıtlayan Süleyman Soylu, "Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, belediye başkanıdır, x'tir, y'dir, z'dir, yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler. " değerlendirmesinde bulundu.

"Hangi memurla yapılırsa yapılsın kıyılan nikah resmidir"

Tasarıyla bu gruplara il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiğini anlatan Soylu, "Gerek ülkemizin bazı bölgelerinin coğrafi şartları, gerekse yetkili memur sayısı da dikkate alınarak, insanların resmi nikaha ulaşılabilirliği artırılmaktadır. Nikah konusunda kanunlarımızın hiçbir yerinde herhangi bir boşluk veya yoruma açık bir durum söz konusu değildir. Medeni Kanunumuz gereğince, evlenme iradesinin bizzat evlenecek kişiler tarafından yetkili resmi memurun önünde açıklanmasıyla gerçekleşecek olan medeni evlenme, Türkiye'de yapılabilecek tek evlenme şeklidir." ifadelerini kullandı.

Her vatandaşın kanuni şartlara uymak kaydıyla dilediği evlendirme memurluğunda nikahını kıydırma hak ve yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Soylu, "Hangi memurla yapılırsa yapılsın kıyılan nikah aynıdır ve resmidir. Evlendirme işlemlerinde müracattan, tören yerine, düzenlenecek belgeden memurun giydiği cübbeye kadar belediye evlendirme memurunun uyguladığı Türk Medeni Kanunu Evlendirme Yönetmeliği hükümlerini aynen il ve ilçe müftülükler de uygulayacaktır. Yapılacak evlendirmeler hiçbir farklılık göstermeyecektir." diye konuştu.

İbadethanelerde resmi nikah kıyılamayacağına dikkati çeken Bakan Soylu, konunun mevzuatta açıkça belirtildiğini aktardı.

"Birçok kömür ocağını terör örgütleriyle çalışanlardan arındırdık"

İçişleri Bakanı Soylu, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şırnak'taki madende meydana gelen göçüğe ilişkin soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin, uzun zamandan beri güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen kaçak olarak çalıştırmaya devam ettiği kömür ocakları var ve buradan ciddi gelirler elde ediyorlar. Yaklaşık 3 aydan beri güvenlik güçlerimiz çok ciddi operasyonlar yaptı. Bu bölgeler coğrafi olarak da zor bölgelerdir. Birçok kömür ocağını terör örgütleriyle beraber çalışanlardan ve kaçak çalışanlardan arındırdık. Bunları da adım adım gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum."

Konuya ilişkin soruşturmanın savcılık ve ilgili bakanlık tarafından açıldığını aktaran Soylu, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Soylu, "Terör örgütünün finans kaynaklarından biri de kömür ocaklarıdır." dedi.

"Nikah yetkisi müftülük makamını zedelemez"

Soylu, nikah yetkisinin müftülük makamını zedelemeyeceğini de dile getirdi.

Müftülüklere nikah kıyma yetkisinin vatandaşlar arasında ayrıştırma oluşturmayacağını belirten Soylu, küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesiyle müftülüklerin nikah kıyma yetkisi arasında en ufak ilişkinin söz konusu olmadığını vurguladı.