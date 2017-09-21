YÖK'ten "üstün başarılılara üstün eğitim"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim tarihinde daha önce görülmeyen YÖK-Temel Bilimler Programları (TEBİP) kapsamında, fizik, kimya, matematik ve biyoloji programlarında üstün başarı sınıfları oluşturduklarını bildirdi.

Saraç, üniversite tercihlerini ilk üç sırada kazanan öğrencilerin katılımıyla İstanbul Üniversitesinde oluşturulacak üstün başarı sınıflarında okuyanlara, özel bir müfredatın yanı sıra farklı üniversitelerin yetkin hocaları tarafından ders verilmesi, yabancı dil eğitimi sunulması gibi ayrıcalıklı eğitim imkanları sağlanacağını belirtti.

Saraç, üniversitelerin temel bilim programlarına ilk üç sırada yerleşen ve ÖSYS kılavuzunda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerin YÖK Bursu almaya başladığını hatırlatarak, bursun aylık 625 lira olduğunu, öğrencinin eğitimi süresince ve her ay ödendiğini anlattı.

Saraç, bu girişimler sonrasında, temel bilimler programlarında, 2014 yılında doluluk oranları yüzde 82,5 iken, 2017 yılında yüzde 99'un üzerine çıktığını dile getirdi.

Temel bilimler alanında gerçekleştirdikleri teşvik ve desteklere bir yenisini daha eklediklerini bildiren Saraç, Türkiye'deki bilim hayatında bir sıçrama sağlamasını bekledikleri bu yenilik için, "Beni heyecanlandıran bir proje. Uzun zamandır kurguluyorduk ve rüyamdı." değerlendirmesi yaptı.

Yekta Saraç, temel bilimler alanında üstün başarı sınıfları oluşturmaya yönelik, yurt dışında örneği bulunmayan çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni YÖK olarak yükseköğretim tarihimizde daha önce görülmeyen, YÖK-TEBİP (YÖK-Temel Bilimler Programları) kapsamında fizik, kimya, matematik ve biyoloji programlarında üstün başarı sınıfları oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin hazırlanan özel bir müfredatla üstün başarılı sınıflarında öğrenim görmelerini sağlayacağız.

Bu programlardan herhangi birine ilk üç sırada yerleşen öğrenciler, eğitimlerini özel öğrenci statüsünde İstanbul Üniversitesinde alacaklar. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde oluşturulan fizik, kimya, matematik ve biyoloji üstün başarı sınıflarında, üniversite tercihlerinde ilk üç sırada kazanan öğrencilerin başvurularını almaya başladık.

Öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri, öğrencilerin ÖSYS-2017'de bu programlara giriş puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından objektif bir şekilde gerçekleştirilecek."

Saraç, YÖK-TEBİP başvurularının başladığını ve bunların 25 Eylül'e kadar "tebip@yok.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Sınıflarda en fazla 30 öğrenci olacak

YÖK-TEBİP programları üstün başarı sınıflarının biyoloji, fizik, kimya, ve matematik alanlarından her biri için en fazla 30 kontenjan belirlendiğini aktaran Saraç, bu kapsamda, dört program için en fazla 120 öğrencinin öğrenim göreceğini söyledi.

Saraç, üstün başarı sınıflarında öğrenim görecek öğrenciler için özel bir müfredat uygulanacağına işaret etti.

Üstün başarı sınıflarının hem müfredat hem de ders veren hocalar açısından da farklılık göstereceğine dikkati çeken Saraç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, 30 kişiyi aşmayan sınıflarda eğitim alacaklar. İstanbul Üniversitesinden ders almakla birlikte, farklı üniversite kültürleri ile de tanışmalarını istiyoruz. Ders veren hocaların en az üçte biri diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilecek. Bunun yanında eğitim dili Türkçe olacak fakat ilk dönemden itibaren yabancı ve Türk eğitmenlerden yabancı dil dersi alacaklar. Öğrencilerimize, eğitimleri boyunca belli dönemlerde yurt dışı tecrübesi kazandırılacak. Yurt dışı tecrübesi ilk sınıftan itibaren eğitim öğretim süresince ve yaz dönemlerinde olacak. İngilizce eğitimini yaz dönemlerinde yurt dışı eğitim ve araştırma programları ile destekleyeceğiz.

Bu sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin araştırma projelerinde yer alabilecekler, Mevlana değişim programı kapsamında öncelikli desteklenecekler. Lisans öğrenimini başarı ile tamamladığında kendilerine yurt içi ve yurt dışı imkanlar için, güçlü bir danışmanlık ve tavsiye mektubu sunulacak ve sonraki dönemler için yönlendirmede bulunulacak. Ayrıca İstanbul dışından gelecek öğrencilerimize yurt imkanı sunulmaya çalışılacak."

Üniversite mezununun aynı zamanda kültürlü ve entelektüel bir birey olması gerektiğini ancak bu değerin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını dile getiren Saraç, "Üstün başarı sınıflarında eğitim gören öğrencilerimizin mezun olduklarında entelektüel bir birikime sahip olmasını istiyoruz. Bu programda geleceğin aydın bilim insanlarını yetiştirmek istiyoruz. Bu sebeple programa, edebiyat, sosyal bilimler, güzel sanatlar dersleri de eklendi." bilgisini verdi.

Diplomaları da özel olacak

Yekta Saraç, öğrencilerin eğitimlerini özel öğrenci statüsünde İstanbul Üniversitesinde "Üstün Başarı Sınıfı"nda, diplomalarını ise yerleştirilmiş oldukları ve kayıt yaptırdıkları üniversitenin ilgili programından alacaklarını, bununla birlikte, üstün başarı sınıflarından mezun olduklarına dair kendilerine YÖK ve İstanbul Üniversitesi tarafından belge düzenleneceğini kaydetti.

Saraç, öğrencilerin diplomasında "YÖK-Temel Bilimler Programını İstanbul Üniversitesinde Üstün Başarı Sınıfında tamamlamıştır." ibaresinin yer alacağını aktardı.

Üstün başarı sınıflarında burslar artırılacak

Saraç, üstün başarı sınıflarında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlanacağının, YÖK-TEBİP programlarına Türkiye'deki devlet üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen ve YÖK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin başvurabileceklerinin altını çizdi.

YÖK-TEBİP programlarına yerleşenlerin YÖK bursu almaya devam edeceğini belirten Saraç, bu sınıflara kaydolan öğrenciler için yakın zamanda burs miktarının artırılacağını da açıkladı.

"Türk bilim hayatında sıçrama olacak"

Saraç, bu yeni ve yenilikçi yaklaşımın bilim hayatına her düzeyde önemli katkılar sunacağını ve bu şekilde ülkenin bilgi temelli gelişim sürecini geliştireceğini vurguladı.

Bu programı Türk bilim hayatı için çok önemli bir merhale olarak kabul ettiklerini dile getiren Saraç, "Bu çalışmayı, Türk bilim hayatının sıçrama yapması için çok önemli bir gelişme olarak niteliyoruz. Önceliğimiz, bu öğrencilerin bilim adamı olarak üniversiteye katkı sağlamaları. Yurt dışına gitmeleri halinde ise güçlü bir referans mektubu da oluşturacağız. YÖK, eğitim hayatları boyunca ve mezuniyetlerinden sonra bu öğrencilerle temas halinde olacak. Öğrencilerimizi her sene YÖK'e davet edeceğiz. Üst düzeyde bir motivasyonu ortaya çıkarmak istiyoruz. Zira bu programla geleceğin üstün nitelikli bilim insanlarını yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Saraç, bu tür üstün başarıyı ödüllendiren, teşvik eden ve üstün başarılı çocuklara yönelik özel bir eğitim öğretimi kurgulayan bir anlayışla ancak Nobel sahibi bilim insanlarının yetiştiğini, dolayısıyla bu programların, Nobel'e giden bir yolun taşlarını döşediği değerlendirmesini yaptı.