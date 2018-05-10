YÖK'ten Fransa'ya tepki

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, kısıtlama kararının alınmasında özellikle “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu.

Bilindiği üzere Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

Henüz öğrenci almaya başlamayan 16 program var

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti.

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor.

Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine aksama olmadan devam edecek. Henüz öğrenci almamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.

Kaynak: DHA